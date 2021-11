TERBARU Promo HokBen Hari Ini 13 November 2021, Nikmati Koori Konyaku Bikin Makin Seger dan Seru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Sabtu 13 November 2021 hadir dengan promo terbarunya.

Nikmatin Koori Konyaku agar hari-hari kamu makin seger dan seru!

Dengan dingin dan manisnya Cokelat dipadu dengan kenyalnya Konyaku bikin hari kamu makin mood deh!

Ada juga varian Strawberry yang nyegerin loh.

Buat HokBen yang pesen Koori Konyaku bisa lewat Dine-in, Takeaway, Mitra Online atau via HokBen App/Web!

Cukup 35 ribu bisa dapat Beef + Tori Ball/Chicken Katsu lengkap dengan toping telur.

Apalagi bisa kamu pesan di semua layanan lho.

Lets Goo...Promo berlaku dari hari Kamis sampai hari Minggu selama bulan November ini!

Catet jangan sampai lupa..

No more sad no more hungry cause The Super Bowls for All!