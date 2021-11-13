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PROMO BreadTalk Terbaru 13 November 2021, Paket Savory Sweet Mix 85 Ribu & 6 Roti 1 Cookies 125 Ribu
Saat ini BreadTalk memiliki promo Sweet diantaranya paket Savory, Sweet atau Mix isi 10 roti, hanya dengan Rp 85 ribu...
Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gerai BreadTalk kembali menawarkan beragam promo terbaru untuk menemani aktifitasmu hari ini Sabtu 13 November 2021.
Saat ini terdapat beragam promo mulai dari menu cakes, roti favorit hingga cookies.
Saat ini BreadTalk memiliki promo Sweet diantaranya paket Savory, Sweet atau Mix isi 10 roti, hanya dengan Rp 85 ribu dan bisa juga membeli 6 Roti dan 1 Cookies hanya dengan Rp 125 ribu.
Ada juga Pandan & Choco Soft Toast hanya dengan harga Rp 37 Ribu /pc atau Rp 70 Ribu per 2 Pcs.
Kemudian ada varian Mocha Oreo dan Matcha Berry hanya Rp 9 Ribu dan masih banyak lagi lainnya.
Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan.
Inilah rangkuman promo BreadTalk terbaru di bulan November 2021:
( Update Informasi Promo BreadTalk)
• PROMO KFC Hari Ini 13 November 2021, Creampuff Combo Mulai 20 Ribuan & KFC Koolz Mulai 13 Ribuan
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Varian roti dari BreadTalk emang paling cocok buat menemani kamu di segala kondisi.
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