Lagu Lipstick NCT 127 Kembali Ramai di Mesia Sosial, Berikut Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lagu Lipstick yang dipopuler kembali oleh NCT 127 kembali viral.

Lagu kedua dalam album Loveholic dirilis pada 17 Februari 2021.

Liriknya bercerita tentang seseorang yang sedang tergoda oleh perempuan dengan lipstik merah.

Lagu atau track lain di album ini yaitu gimme gimme, Chica Bom Bom, dan Lipstick.

Di media sosial saat ini tengah ramai diperbincangkan masalah lagu Lipstick.

Berikut lirik lagu Lipstick by NCT 127

• Lirik Lagu Melati di Tapal Batas Karya Pahlawan Nasional Ismail Marzuki dan Suto Iskandar

Lirik Lagu Lipstick - NCT 127

Ay Ay Your red lipstick

Shorty stay with me tadayou sono kaori ni

kawarugawaru wana tempt me

suikomareru in the Bentley

furatsuku I switch lanes

kibun wa mō I’m just plane

Crazy going so crazy

shirazushirazuhamatteku

Your lips don’t lie

toki ni wa sweetie

kondo wa cutie

kanjisasete lips all on my skin

mu ja ki ni girly

kon’ya wa sexy

kanjisasete lips all on my

ochiteku sunset

hikari o abite kagayaku beautiful

chi nuku my heart

sono iro ga hen waru do boku wa

kimi ni ochite iku