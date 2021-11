15 Kata kata Hari Ayah Bahasa Inggris dan Artinya untuk Caption Instagram, Twitter dan Facebook

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Ayah Nasional akan diperingati pada hari Jumat 12 November 2021.

Untuk memeriahkan Hari Ayah Nasional, tak ada salahnya kita berbagi ucapan dan kata-kata melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan media lainnya.

Dikutip dari homemade-gifts-made-easy.com, adapun contoh kata-kata ucapan Hari Ayah yang bisa kamu gunakan adalah sebagai berikut:

1. Father and child are never truly apart, maybe in distance but never in heart. I miss you every day Dad, but know you are with me in spirit. I love you and hope you have a great day!

Ayah dan anak tidak pernah benar-benar terpisah, mungkin dalam jarak, namun tidak pernah dalam hati.

Aku merindukanmu setiap hari Ayah, tetapi ketahuilah bahwa kamu bersamaku dalam jiwa.

Aku mencintaimu dan aku berharap harimu menyenangkan!

2. Sending you all my love across the miles. Have a great Father's day!

Aku memberimu seluruh cintaku sepanjang jalan, Selamat Hari Ayah!

3. Have a great Father's day today Dad! I'm really looking forward to spending time together when we can next catch up.