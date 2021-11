TERBARU Promo HokBen Hari Ini 10 November 2021, Promo Hemat HokBen di Hari Pahlawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Rabu 10 November 2021 hari Pahlawan hadir dengan promonya.

Khusus hari ini ada promo Super Bowl.

Cukup 35 ribu bisa dapat Beef + Tori Ball/Chicken Katsu lengkap dengan toping telur.

Apalagi bisa kamu pesan di semua layanan lho.

Lets Goo...Promo berlaku dari hari Kamis sampai hari Minggu selama bulan November ini!

Catet jangan sampai lupa..

No more sad no more hungry cause The Super Bowls for All!

Nikmatin kelezatan TOKYO BITE yang enak banget!

Cuma 20 ribu aja, kamu bisa nikmatin kombinasi sayuran segar dengan Egg Chicken Roll, Shrimp Roll atau Ebi Furai yang gurih.

Cocok banget buat teman nyemil sambil kerja atau waktu santai kamu!