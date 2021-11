Umumkan Tanggal Pernikahan dan Resepsi, Ria Ricis Siapkan Undangan Penggemar : Tanda Terima Kasih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - YouTuber Ria Ricis baru mengumumkan 12 November 2021 merupakan hari pernikahannya dengan Teuku Ryan.

Sementara resepsi digelar keesokan harinya pada 13 November 2021.

Calon istri Teuku Ryan ini mengatakan nantinya acara akad dan resepsi memiliki konsep yang berbeda.

"Keduanya (akad dan resepsi) dengan baju yang berbeda bajunya," ujar Ria Ricis saat ditemui di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat 5 November 2021.

“Ricis karena emang anaknya out of the box ya, penuh dengan kreativitas. Jadi pengin sesuatu yang beda, bahkan dari siraman beda, pengajian beda. Siraman beda, akad beda, semua beda,” sambungnya.

Pemilik nama asli Ria Yunita ini juga telah menyiapkan bridesmaid dan groomsman yang berbeda.

Pasalnya undangan yang ia sebar dalam proses pernikahannya tidaklah menyeluruh dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19.

Oleh karena itu, ia akan mengundang beberapa temannya yang belum sempat ia undang di acara proses pernikahan sebelumnya.

“Dan yang membedakan bridesmaid-nya juga beda. Tamu-tamunya beda karena kan masih dalam waktu PPKM ini kan sangat membagi, sangat membatasi,” ucap Ria Ricis.

Wanita berusia 26 tahun itu bahkan telah mempersiapkan sesuatu yang nantinya akan ia tunjukkan di acara pernikahannya.