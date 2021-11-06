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Hasil Kualifikasi MotoGP Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021

Sesi kualifikasi 1 berlangsung hari ini, Sabtu, 6 November 2021, mulai pukul 21:10 - 21:25 WIB. Dilanjutkan sesi kualifikasi 2 mulai pukul 21:10 - 21:

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Hasil Kualifikasi MotoGP Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Pembalap Red Bull KTM Factory Racing asal Portugal Miguel Oliveira melakukan sesi latihan bebas ketiga MotoGP Grand Prix Portugal di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao, pada 6 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Kualifikasi Motogp Algarve Portugal 2021 bisa disaksikan secara langsung.

MotoGP pekan ini berlangsung di Sirkuit Algarve International, Portugal, Jumat, 5 November 2021 hingga Minggu 7 November 2021.

Balapan MotoGP pekan ini merupakan seri ke-17 bertajuk Grande Prémio do Algarve.

Sesi kualifikasi 1 berlangsung hari ini, Sabtu, 6 November 2021, mulai pukul 21:10 - 21:25 WIB.

Dilanjutkan sesi kualifikasi 2 mulai pukul 21:10 - 21:25 WIB.

Hasil kualifikasi dapat disaksikan secara langsung saat balapan berlangsung hingga selesai.

Link streaming dan live hasil terdapat dalam artikel ini.

Jadwal Motogp Algarve Portugal 2021

Sabtu, 6 November 2021

16:00 - 16:40
Moto3
Latihan Bebas No. 3

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