MotoGp
Hasil Kualifikasi MotoGP Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021
Sesi kualifikasi 1 berlangsung hari ini, Sabtu, 6 November 2021, mulai pukul 21:10 - 21:25 WIB. Dilanjutkan sesi kualifikasi 2 mulai pukul 21:10 - 21:
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Pembalap Red Bull KTM Factory Racing asal Portugal Miguel Oliveira melakukan sesi latihan bebas ketiga MotoGP Grand Prix Portugal di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao, pada 6 November 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Kualifikasi Motogp Algarve Portugal 2021 bisa disaksikan secara langsung.
MotoGP pekan ini berlangsung di Sirkuit Algarve International, Portugal, Jumat, 5 November 2021 hingga Minggu 7 November 2021.
Balapan MotoGP pekan ini merupakan seri ke-17 bertajuk Grande Prémio do Algarve.
Sesi kualifikasi 1 berlangsung hari ini, Sabtu, 6 November 2021, mulai pukul 21:10 - 21:25 WIB.
Dilanjutkan sesi kualifikasi 2 mulai pukul 21:10 - 21:25 WIB.
Hasil kualifikasi dapat disaksikan secara langsung saat balapan berlangsung hingga selesai.
Link streaming dan live hasil terdapat dalam artikel ini.
Jadwal Motogp Algarve Portugal 2021
Sabtu, 6 November 2021
16:00 - 16:40
Moto3
Latihan Bebas No. 3
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Sumber: Tribun Pontianak
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