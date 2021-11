Tingkatkan Fisik Casis Polri, Bagian Sumda Polres KKU Beri Pembinaan dan Pelatihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Untuk meningkatkan kebugaran dan fisik Casis Polri, Bagian Sumberdaya (Sumda) Polres Kayong Utara berikan pembimbingan serta latihan pada masa jeda pendidikan Diktukba Tahun Ajaran 2022.

Pada kegiatan tersebut, terlaksana di halaman Polres Kayong Utara yang secara langsung memimpin pembinaan tersebut oleh Paurlaut Bag Sumda Polres Kayong Utara, Erik Ektado.

Kepada para calon siswa menjalani Binlat ini, wajib untuk hadir serta mengikuti rangkaian pembinaan sesuai dengan pedoman yanv dilaksanakan team jasmani Bag. SDM Polres Kayong Utara.

Kapolres Kayong Utara, AKBP Bambang Sukmo Wibowo melalui Kabag Sumda Polres Kayong Utara, AKP Hariono menyampaikan pembinaan jasmani tersebut untuk meningkatkan fisik calon siswa (CASIS) sebelum menjalani pendidikan nanti.

• Wabup Effendi Ahmad Dukung Atlet Disabilitas Kayong Utara

“Seperti kegiatan pada hari ini, kami dari Bag SDM melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para calon siswa Bintara Polri untuk melaksanakan kesamaptaan jasmani guna meningkatkan kebugaran dan fisik sebelum mengikuti pendidikan,” kata AKP Hariono, Jumat 5 November 2021.

AKP Hariono menerangkan secara teknis, pembinaan tersebut yang diikuti oleh calon siswa ini diantaranya pemanasan lari jogging 30 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit, pull up 1 menit. Setelah itu, berlanjut pelatihan pbb.

“Selain itu, nantinya mereka akan mengikuti pembinaan rohani, dan mental, pembinaan kesehatan serta pembinaan kedisiplinan melalui PBB,” tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kayong Utara)