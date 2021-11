Permintaan Khusus Keluarga dan Joana atas Foto dan Video Kecelakaan Vanessa yang Tersebar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah suaminya langsung menjadi konsumsi publik.

Seluruh informasi terkait kecelakaan dan meninggalnya Vanessa Angel bersama suami dan anaknya begitu dicari.

Bahkan foto jenazah dan video kondisi kecelakaan di TKP Jalan tol KM 673 arah Surabaya turut tersebar di media sosial.

Keluarga begitu menyayangkan terhadap tindakan oknum yang menyebar foto kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah di media sosial tersebut.

"Itu saya menyayangkan banget (video kecelakaan)," kata Joana manajer Vanessa Angel, di rumah duka, Srengseng, Jakarta Barat.

Begitupun pihak keluarga yang mengimbau untuk menurunkan semua video dan foto yang beredar terkait kondisi Vanessa dan Bibi.

"Please untuk semua yang pegang video dan foto itu aku minta tolong banget di take down. Kasihan keluarga," ungkap Joana.

Joana menyebut kondisi keluarga pun saat ini tengah down akibat kejadian tersebut.

"Itu di dalam kayak apa histerisnya mereka saya di sini bantu nenangin juga keluarga. Kasihan juga Gala (anak) Jadi menurut aku yang bijaklah kita," tutup Joana.

Kecelakaan Terjadi