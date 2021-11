Mulan Jameela Unggah Foto Anak dan Tulisan Bijak, Sampaikan Hal Ini untuk Keluarga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menjadi istri sah Ahmad Dhani, saat ini Mulan Jameela sangat bahagia dengan keluarganya tersebut.

Walaupun begitu, mereka juga tidak terlepas dari sorotan publik.

Selain karena awal pernikahan dengan Ahmad Dhani cukup sensasional, Mulan Jameela pun tetap mendampingi mantan Maia Estianty.

Rumah tangganya dengan Ahmad Dhani dikenal adem ayem penuh cinta, Mulan Jameela justru tulis kalimat bijak tentang keluarga.

Mulan Jameela diketahui sering menjadi sorotan media karena prahara rumah tangga Ahmad Dhani, dirinya, dan Maia Estianty.

• POTRET Ibunda Maia Estianty yang Cantik Waktu Muda, Nenek AL EL DUL Jadi Wanita Idaman di Masanya

Sempat jadi bahan hujatan satu Indonesia, Mulan justru semakin mesra dengan Ahmad Dhani.

Baru-baru ini dirinya justru menulis kalimat bijak tentang keluarga.

Hal ini tampak dalam unggahan Instagram @mulanjameela1 pada Jumat 5 Novembver 2021.

Dalam unggahan tersebut, Mulan terlihat memamerkan foto anak-anaknya.

Tampak ada dua anaknya yang sudah besar dari pernikahan sebelumnya dengan dua anaknya dari Ahmad Dhani.

Mereka terlihat sedang menghabiskan waktu dengan makan bersama di sebuah restoran.

• Penampilan Mulan Jameela Jadi Sorotan Bersama Sandiaga Uno, Didoakan Netizen Menjadi Bupati Garut

Meski terkesan bahagia, Mulan justru tuliskan kalimat bijak di caption tentang keluarga.

Meski terkesan bahagia, Mulan Jameela justru tuliskan kalimat bijak di caption tentang keluarga. (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/instagram)

"Bismillahirrahmanirrahim. We are family, no matter what," ujarnya.

Pelantun Makhluk Tuhan Paling Seksi ini juga menuturkan harapannya agar keluarganya selalu bersama.

"Semoga Allah masih memberi banyak waktu utk kita bersama. Dalam ketaatan kepadaNya. Aamiin ya Mujibassailiin," pungkas Mulan. (*)