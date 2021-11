Kades Antibar Sarankan Pemerintah Daerah Buat Produk Hukum Turunan dari Perpres Nomor 14 Tahun 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Polres Mempawah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sinergi dalam Percepatan Vaksinasi Menuju Herd Immunity Kabupaten Mempawah, di Wisma Chandramidi, Kamis 4 November 2021.

FGD yang dibuka langsung oleh Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah, juga dihadiri perwakilan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Mempawah.

Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi, yang juga merupakan peserta FGD menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Polres Mempawah. Dikatakannya dari FGD hari ini, disampaikan berbagai kendala dari setiap Desa terkait capaian vaksinasi.

"Pertama kita sangat mengapresiasi dari adanya FGD ini. Dari sini kita bisa menyampaikan semua permasalahan dan kendala di lapangan, serta langsung dicarikan solusi bersama," katanya.

Dirinya mengatakan terkait vaksinasi, yang sudah merupakan regulasi aturan dari Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19. Maka dirinya menyarankan pemerintah daerah membuat produk hukum turunan yang mengatur hal serupa.

"Untuk mempercepat vaksinasi, saya menyarankan Bupati membuat Perbup turunan dari Perpres tersebut, sehingga kami di Desa pun bisa membuat produk hukum turunan Perdes ataupun minimal Perkades, yang dengan itu bisa lebih kuat memberikan penekanan terkait vaksinasi terhadap warga," jelasnya.

"Akan tetapi kalau kita hanya sebatas surat edaran, maka tidak kuat. Jadi boleh dilakukan dan boleh tidak. Artinya jangan salahkan apabila masyarakat tidak mau melaksanakan," katanya.

Dikatakan Julkarnaidi, dirinya sebagai Kepala Desa sangat siap mensukseskan program vaksinasi demi mencapai kekebalan komunal ataupun Herd Immunity.

"Kita sebagai Kepala Desa tentunya sangat mendukung, dan bahkan telah kita lakukan gebyar Vaksinasi di Desa Antibar khususnya," katanya.

Julkarnaidi juga menyebutkan, kesulitan yang dihadapi saat ini terkait pendataan yang sudah melakukan vaksinasi.

"Yang kita susahkan saat ini memang terkait data per Desa, karena memang tidak ada. Data yang ada hanya data global per Kecamatan ataupun per Kabupaten. Tidak ada data per Desa, sehingga memang vaksinasi menjadi tidak terukur," terangnya. (*)

