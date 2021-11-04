Breaking News:

Liga Champions

Hasil Liga Champions Sheriff vs Inter, Tim Asuhan Simone Inzaghi Raih 3 Poin di Stadionul Sheriff

Gol kemenangan Inter diciptakan oleh Brozovic dimenit ke-54, kemudian Skrinar dimenit ke-66 dan Alexis Sanchez dimenit ke-82.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Hasil Liga Champions Sheriff vs Inter, Tim Asuhan Simone Inzaghi Raih 3 Poin di Stadionul Sheriff
Sergei GAPON / AFP
Bek Sheriff Gustavo Dulanto dan pemain depan Inter Milan Alexis Sanchez bersaing memperebutkan bola selama pertandingan sepak bola grup D Liga Champions UEFA antara Sheriff dan Inter Milan di Stadion Sheriff di Tiraspol pada 3 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inter Milan sukses mencuri poin di Stadionul Sheriff kandang Sheriff Tiraspol pada Kamis 4 November 2021 dini hari WIB.

Tim asuhan Simone Inzaghi ini menang dengan skor 0-3.

Gol kemenangan Inter diciptakan oleh Brozovic dimenit ke-54, kemudian Skrinar dimenit ke-66 dan Alexis Sanchez dimenit ke-82.

Atas hasil ini, Inter berada diposisi kedua grup D dengan mengoleksi 7 poin.

Diperingkat pertama ada Real Madrid dengan 9 poin.

Kemudian ketiga ada Sheriff dengan 6 poin dan terakhir Shakhtar dengan 1 poin.

Line Up Sheriff vs Inter

FC Sheriff Tiraspol [4-2-3-1] : Giorgos Athanasiadis (GK); Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Gustavo Dulanto, Cristiano; Edmund Addo, Sebastien Thill; Adama Traore, Dimitrios Kolovos, Frank Castañeda; Jasurbek Yakhshiboev

Pelatih : Yuri Vernydub

Inter [3-5-2] : Samir Handanovič (GK); Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; M. Darmian, N. Barella, M. Brozović, A. Vidal, F. Dimarco; Edin Džeko, Lautaro Martínez

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Hasil Liga Champions
Jadwal Liga Champions
Liga Champions
Sheriff Tiraspol vs Inter Milan
Sheriff vs Inter
Sheriff Tiraspol
Inter Milan
Berita Terkait :#Liga Champions
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
Pasang Iklan
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan