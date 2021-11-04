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Hasil Liga Champions Sheriff vs Inter, Tim Asuhan Simone Inzaghi Raih 3 Poin di Stadionul Sheriff
Gol kemenangan Inter diciptakan oleh Brozovic dimenit ke-54, kemudian Skrinar dimenit ke-66 dan Alexis Sanchez dimenit ke-82.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inter Milan sukses mencuri poin di Stadionul Sheriff kandang Sheriff Tiraspol pada Kamis 4 November 2021 dini hari WIB.
Tim asuhan Simone Inzaghi ini menang dengan skor 0-3.
Gol kemenangan Inter diciptakan oleh Brozovic dimenit ke-54, kemudian Skrinar dimenit ke-66 dan Alexis Sanchez dimenit ke-82.
Atas hasil ini, Inter berada diposisi kedua grup D dengan mengoleksi 7 poin.
Diperingkat pertama ada Real Madrid dengan 9 poin.
Kemudian ketiga ada Sheriff dengan 6 poin dan terakhir Shakhtar dengan 1 poin.
Line Up Sheriff vs Inter
FC Sheriff Tiraspol [4-2-3-1] : Giorgos Athanasiadis (GK); Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Gustavo Dulanto, Cristiano; Edmund Addo, Sebastien Thill; Adama Traore, Dimitrios Kolovos, Frank Castañeda; Jasurbek Yakhshiboev
Pelatih : Yuri Vernydub
Inter [3-5-2] : Samir Handanovič (GK); Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; M. Darmian, N. Barella, M. Brozović, A. Vidal, F. Dimarco; Edin Džeko, Lautaro Martínez
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