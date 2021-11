BIODATA  Melati Daeva Oktavianti Pasangan Praveen Atlet Bulutangkis & Daftar Prestasi Melati Daeva

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Melati Daeva Oktavianti adalah atlet bulutangkis Indonesia yang saat ini bermain dinomor ganda campuran.

Melati Daeva Oktavianti merupakan dara kelahiran Serang, Banten tepatnya 26 Oktober 1994 lalu.

Saat ini Melati Daeva berpasangan dengan Praveen Jordan di nomor ganda campuran.

Melati Daeva Oktavianti adalah anak dari pasangan Daud Sunandar dan Eva Muzalivah.

Agama Melati Daeva adalah Islam dan ia juga mempunyai seorang suadara laki-laki.

Mempunyai talenta bagus bidang bulutangkis, Melati Daeva Oktavianti memulai karirernya dengan bergabungbersama PB Djarum tahun 2008.

Saat bergabung dengan PB Darum, ia mengukuti sejumlah turnamen dan berhasil memberikan penampilan yang bagus serta meraih sejumlah prestasi.

Bersanding degan Praveen di ganda campuran, mereka pernah mencapai peringkat 4 ranking BWF.

Saat ini peringkat mereka turun ke posisi 13 ranking BWF.

Banyak netizen Tanah Air menjodohka keduanya antara Melati Daeva Oktavianti dan Praveen jordan untuk menjadi kekasih.

Keduanyapun kerab menampilkan kedekatan sehingga publik menduga-duga keduanya ada hubungan serius.

Biodata:

Nama : Melati Daeva Oktavianti

Lahir : 26 Oktober 1994

Tempat lahir : Serang, Banten

Tinggi : 168 cm

Pegangan : Kanan

Melansir dari wikipedia berikut ini sejumlah prestasi yang diraih Melati:

- Juara Mola TV PBSI Home Tournament 2020 (ganda campuran)

- Juara BWF World Tour Super 1000 All England Open 2020 (ganda campuran)

- Medali emas SEA Games 2019 (ganda campuran)

- Medali perak SEA Games 2019 (beregu Putri)

- Juara BWF World Tour Super 750 French Open 2019 (ganda campuran)

- Juara BWF World Tour Super 750 Denmark Open 2019 (ganda campuran)

- Runner up BWF World Tour Super 750 Japan Open 2019 (ganda campuran)

- Runner up BWF World Tour Super 300 Australian Open 2019 (ganda campuran)

- Runner up BWF World Tour Super 300 New Zealand Open 2019 (ganda campuran)

- Runner up BWF World Tour Super 500 India Open 2019 (ganda campuran)

- Semifinalis BWF World Tour Super 1000 All England 2019 (ganda campuran)

- Semifinalis Kejurnas Beregu Campuran Dewasa 2018

- Semifinalis BWF World Tour Super 300 - Gwangju Korea Masters 2018 (ganda campuran)

- Runner up BWF World Tour Super 500 – India Open 2018 (ganda campuran)

- Semifinalis BWF World Tour Super 500 – Indonesia Masters 2018 (ganda campuran)

- Juara Vietnam Open Grand Prix 2017 (ganda campuran)

- Juara Kejurnas Beregu Campuran Dewasa Antar Klub 2016

- Medali Perunggu PON XIX-2016 JABAR (Beregu Putri)

- Medali Emas PON XIX-2016 JABAR (Ganda Campuran)

- Juara Indonesian Masters Grand Prix Gold 2016 (Ganda Campuran)

- Semifinalis Kejurnas PBSI 2015 (Ganda Campuran Dewasa)