Anggota Koramil Mempawah Hulu Ikuti Garjas Periodik II

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Danramil 07/Mempawah Hulu Kapten Czi Joko Umbaran bersama Personil Koramil jajaran Kodim 1201/Mempawah. Melaksanakan tes kesegaran jasmani (Garjas) Periodik II tahun 2021.

Garjas yang berlangsung di Gor Pangsuma Mempawah, personil tetap menggunakan Protokol Kesehatan COVID-19 pada Selasa 2 November 2021.

Garjas ini diawali dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, seperti cuci tangan dengan sabun, memakai masker, pengukuran suhu tubuh dengan alat thermogun, tensi darah oleh petugas kesehatan.

• Kapolres Landak Pimpin Upacara Purnabhakti 2 Personel Polres, Berikut Pesannya

Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta Garjas mendapat pengarahan dari Tim Jasrem Korem 121/ABW, agar tidak ada kesalahan dalam mengikuti kegiatan Garjas tersebut.

Pelaksanaan test Garjas ini meliputi, test lari 12 menit, Pull Up, Sit Up Twist, Push Up, Lunges, Shuttle Run,

Danramil 07/Mempawah Hulu Kapten Czi Joko Umbaran mengatakan, test garjas periodik ini merupakan program rutin bagi setiap prajurit, Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembinaan fisik dan kebugaran bagi prajurit.

“Untuk mengikuti tes garjas ini, personil harus dalam keadaan sehat. Ketika dalam pemeriksaan kesehatan ada personil yang kurang sehat, maka personel tidak boleh mengikuti tes garjas ini," jelasnya.

Lanjutnya, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, olahraga salah satu bagian penting yang harus dilakukan. "Tentunya agar badan sehat dan imunitas kuat,” harap Danramil Kapten Czi Joko Umbaran. (*)

Update Informasi Seputar Kabupaten Landak