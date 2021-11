Ibu Celine Evangelista Minta Sang Anak Berhenti Berbohong dan Akui Semuanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Vincentia Nurul Ibu Kandung Celine Evangelista merasa kenal betul sifat asli putrinya itu.

"Saya mengenal sifat, karakter dan I mean I can read her mind, my children mind," kata Vincentia dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"Kalau dengan caranya tetap seperti itu, dengan egonya terutama. Dia itu punya masalah dengan egonya dia," sambung Vincentia.

Di mata Vincentia, putrinya itu sampai sekarang masih belum paham akan persoalan di karakternya sendiri.

"Dia sampai sekarang belum paham, itu yang saya sayangkan," ucap Vincentia.

"Selalu melakukan pembenaran-pembenaran diri tanpa pernah bisa berinstropeksi, itu yang saya sayangkan, sangat pandai berjustifikasi," imbuhnya.

Menurutnya, kehidupan Celine akan berubah jika dia bisa berhenti berbohong dan mengakui semuanya kepada Vincentia.

"Yang bisa menghilangkan itu semua cuma satu, datang dan minta maaf, berhenti berbohong, berhenti berkamuflase, ini pesan saya buat Celine," ujar Vincentia.

"Akui semuanya, enggak usah ke orang lain, cukup ke saya, semuanya akan baik buat dia nantinya," imbuhnya.

Bahkan Vincentia mengatakan Celine tidak akan pernah bisa hidup bahagia kalau belum melakukan hal tersebut.