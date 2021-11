El Barack Tak Kuasa Menahan Tangis Saat Punya Ayah Baru: Are You Be Real Dad?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Baru saja menikah dengan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag sudah punya sumpah dan janji akan membahagiakan dirinya dan sang buah hati El Barack.

Aktris Jessica Iskandar mengungkap bahwa anaknya, El Barack, sangat antusias menyambut hari pernikahannya dengan Vincent Verhaag.

Pasanya, El Barack sangat ingin punya ayah seperti anak-anak lainnya. Saking antusiasnya, El Barack dikatakan sampai mencoba beberapa kali baju pada saat h-1 pernikahan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag.

“Kayak malam sebelum wedding itu, El Barack kan lagi coba-cobain baju, dia excited banget.

Ada kali 16 kali gonta ganti baju buat nunjukkin ke keluarga kayak ‘look at me’,” kata Jessica Iskandar, dikutip dari kanal YouTube TonightShowNet, Senin 1 Oktober 2021.

Menurut Jessica, El Barack juga menanyakan perasaannya di hari spesial itu. Sebab, saat itu El mengaku bahwa ia sangat bahagia akan punya ayah.

“Dia tanya ke aku, ‘ma, are you happy mau menikah besok. Besok kamu bakal punya suami, aku bakal punya official dad, are you happy mom?’" ucap Jessica menirukan perkataan El Barack.

Mendengar anaknya berkata seperti itu, Jessica Iskandar langsung terharu.

Pasalnya, kata Jessica, anaknya itu memang sudah lama menantikan akan punya sosok ayah.

“Itu antara sedih dan senang ya, ngerasa ini yang dia harapkan, yang pastinya aku harapkan juga terkabul besok hari (saat pernikahan),” kata Jessica Iskandar.

Bahkan, perempuan yang akrab disapa Jedar ini, El Barack yang kerap menanyakan keseriusan Vincent Verhaag.

“Sebenarnya saat kita dekat sama Vincent, El selalu nanya ‘are you be real dad? Kapan kamu bakal purpose my mom?’ Jadi El yang tanyain ke Vincent, "are you Getting married soon my mom?’” ucap Jessica Iskandar .

Karena keinginannya itu tercapai, El Barack tak bisa menahan kuasa tangis saat Vincent Verhaag membacakan janji sebagai seorang ayah untuknya.

