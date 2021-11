Beredar Isu Meninggal Dunia, Unggah Momen Halloween Acha Septriasa Banjir Komentar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Beredar kabar aktris cantik Acha Septriasa meninggal dunia di akun YouTube.

Kabar itu viral lantaran banyaknya netizen yang ikut mendoakan sang aktris.

Akun tersebut memuat judul yang mengisyaratkan penyanyi Acha Septriasa meninggal dunia.

Namun, berbeda dari gosip yang beredar, Acha justru terlihat bahagia ikut merayakan Halloween.

Dia bahkan mengunggah sejumlah video di Instagram Story-nya. Merayakan Halloween dengan tema drama Squid Game, Acha bahkan terlihat berpose dengan putrinya Brie di depan patung boneka perempuan yang menjadi ikon dari Squid Game.

Di keterangan unggahan, Acha menulis kalimat yang diucapkan untuk permainan tersebut.

"Mugunghwa kkochi piotsseumnida. Did escape from the red light green light !," tulisnya dalam keterangan unggahan di akun @septriasaacha.

Karena rumor yang beredar, akhirnya foto yang diunggah hari ini, Senin 1 Oktober 2021, itu dibanjiri komentar.

Tak sedikit netizen yang merasa bersyukur melihat Acha baik-baik saja dan tidak seperti rumor yang beredar.

"Parah....ada berita meninggal@septriasaacha orang sehat2 kok,hoax," tulis @nazwashifazah.