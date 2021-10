TERNYATA Stefan William yang Selama Ini Berusaha Perbaiki Rumah Tangga, Vincentia: Bukan Celine

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Vincentia Nurul , Ibu Kandung Celine Evangelista memuji sifat mantan menantunya, Stefan william.

"Bottom line, Stefan is a good guy, he's trying to be a good father, he's trying to be a good husband, and so is Celine," kata Vincentia dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

(Intinya, Stefan adalah pria yang baik, dia berusaha menjadi ayah yang baik, dia berusaha menjadi suami yang baik, dan begitu juga Celine).

Menurutnya Celine juga telah berusaha menjadi yang terbaik dalam hubungan tersebut.

"Celine juga berusaha dan saya tahu Celine sangat mencintai keluarga yang dia bangun bersama Stefan," lanjutnya.

Hanya saja saat harus menilai kepribadian, Vincentia menyebut Stefan adalah sosok pria yang baik dan setia.

"Kalau menurut penilaian saja, he's a good guy, dia orang yang bertanggung jawab, berusaha ya. At least manusia itu kan yang penting saya hargai dia berusaha, tetap bertanggung jawab," ucap Vincentia.

"Saya tahu Stefan, Insya Allah saya tahu yang saya nilai selama ini dia setia," imbuhnya.

Mungkin tak banyak orang tahu, tapi Vincentia tahu Stefan telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Celine.

"Bagaimanapun dia tetap berusaha untuk somehow at the beginning saya tahu dia berusaha menunggu anak saya," ujar Vincentia.

