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Nikmati 6 PROMO JCO di Akhir Bulan Oktober, Ada Promo Gratis di JCO Hari Ini 31 Oktober 2021
Akhir bulan Oktober, kamu masih bisa menikmati promo hemat di JCO. Di akhir bulan Oktober ini, masih ada promo-promo yang bisa Anda manfaatkan.
Penulis: Mirna Tribun | Editor: Mirna Tribun
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Promo Hemat JCO Hari Ini 31 Oktober 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akhir bulan Oktober, kamu masih bisa menikmati promo hemat di JCO.
Di akhir bulan Oktober ini, masih ada promo-promo yang bisa Anda manfaatkan.
SPECIAL BOGO ! Nikmati Iced JCOCCINO dengan harga special!
Ada promo Buy 1 Get 1 TREAT berlaku hingga 31 Oktober 2021.
2 Iced JCOCCINO hanya 31 Ribu.
Promo ini berlaku pembelian lewat website delivery di www.jcodelivery.com dan Aplikasi JCO di Play Store (Android).
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Sumber: Tribun Pontianak
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