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Liga Italia

Jadwal Bola Malam Ini Inter Milan vs Udinese Live Streaming RCTI Liga Italia 2021

Laga Inter Milan vs Udinese berlangsung di Stadion San Siro, Minggu 31 Oktober 2021, pukul 18.30 WIB live RCTI dan Bein Sport.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Jadwal Bola Malam Ini Inter Milan vs Udinese Live Streaming RCTI Liga Italia 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO/KOLASE
Laga Inter Milan vs Udinese berlangsung di Stadion San Siro, Minggu 31 Oktober 2021, pukul 18.30 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Inter Milan vs Udinese Liga Italia 2021 bisa disaksikan secara langsung live RCTI dan Bein Sport.

Laga Inter Milan vs Udinese berlangsung di Stadion San Siro, Minggu 31 Oktober 2021, pukul 18.30 WIB.

Hasil pertandingan dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.

Saksikan pertandingan Inter Milan vs Udinese live RCTI dan Bein Sport.

Rekor Pertemuan Terakhir

23/5/2021: Inter 5-1 Udinese

24/1/2021: Udinese 0-0 Inter

3/2/2020: Udinese 0-2 Inter

15/9/2019: Inter 1-0 Udinese

5/5/2019: Udinese 0-0 Inter

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