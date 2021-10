SADIO Mane dan Mohamed Salah Cetak Gol Sia-sia, Cek Hasil Akhir Liverpool Vs Brighton Liga Inggris

Pelatih Liverpool Juergen Klopp usai hasil Liverpool Vs Brighton and Hove Albion Sabtu 30 oktober 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sadio Mane dan Mohamed Salah sama-sama mencetak gol sia-sia dalam laga lanjuta Liga Primer Inggris pekan ke 10, Sabtu 30 Oktober 2021 malam.

Dalam laga yang dilangsungkan di Anfield Stadium markas Liverpool itu, hasil Liverpool Vs Brighton and Hove Albion berakhir dengan skor sama kuat 2-2

Liverpool tampil memukau di awal-awal pertandingan

Baru 4 menit berjalan, skuad berjuluk The Reds itu sudah membobol jala gawang tim tamu!

Melalui sepakan sang kapten, Jordan Henderson memanfaatkan umpan tarik dari Mohamed Salah

Setelahnya, keran-keran gol dari Liverpool terus tercipta

Termasuk gol dari Sadio Mane di menit ke 24

Dan mengubah skor Liverpool Vs Brighton and Have Albion menjadi 2-0

Gol kembali tercipta di menit ke 34 dari kaki Sadio Mane

Sayang, gol itu dianulir oleh wasit

