NABY Keita Cedera! Update Hasil Sementara Liga Inggris Live Score Liverpool Vs Brighton Malam Ini

Gelandang Liverpool Naby Keita tampak mendapatkan perawatan dalam laga penentu live score Liverpool Vs Brighton and Hove Albion, Sabtu 30m Oktober 2021 malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Naby Keita !

Gelandang serang milik Liverpool itu turun menjadi pemain yang mengisi starting XI dalam laga live score Liverpool Vs Brighton and Hove Albion, dalam lanjutan Liga Primer Inggris malam ini sabtu 30 Oktober 2021

Tampil cemerlang sejak awal menit pertandingan, Naby Keita menjadi satu di antara motor serangan Liverpool di laga ini

Namun, ia tak beruntung.

Sebuah insiden yang dialaminya di menit ke membuatnya harus selesai lebih awal

Naby Keita cedera meski masih tampak mampu berjalan ke tepi lapangan.

Naby Keita kemudian dan ditarik keluar lapangan untuk kemudian digantikan Alex Oxlade Chamberlain

Hasil Sementara Liga Inggris Hasil Lipervool Vs Brighton and Hove Albion

Saat ini, laga penentu hasil Liverpool Vs Brighton and Hove Albion tersebut baru saja menuntaskan babak pertama

Dengan live skor Liverpool Vs Brighton and Hove Albion di update hasil sementara Liga Inggris di pekan ke 10 ini dengan skor 2-1 untuk keunggulan The Reds