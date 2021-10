Belum Saja Lahiran, Rizky Billar Ingin Jodohkan Calon Buah Hatinya Bersama Lesti Dengan Bocah Turki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belum saja lahiran, Rizky Billar sudah punya rencana untuk menjodohkan sang buah hati hasil cintanya dengan Lesti Kejora dengan bocah asal Turki.

Diketahui Billar dan sang istri, Lesti Kejora tengah berlibur sekaligus babymoon ke Turki.

Lantas dalam perjalanan mereka, Billar dibuat kagum oleh bocah Turki berusia 9 tahun.

Melalui unggahan InstaStory-nya, ia nampak membagikan momen saat Lesti berfoto dengan bocah itu.

Aktor asal Medan ini turut menanyakan nama dari bocah yang menarik perhatiannya.

Momen Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama bocah Turki yang menarik perhatian mereka. (Instagram @rizkybillar)

"What's your name?," tanya Billar.

"My name is Jerim," jawab bocah yang bernama Jerim.

Lesti yang nampak gemas langsung memegang pipi bocah itu dan mendekatkan kepalanya.

Saat Lesti dan Jerim foto bersama, Billar gantian memperkenalkan sang istri.

"Her name is Lesti, Lesti Kejora," ucap Billar sembari menunjuk Lesti.