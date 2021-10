UPDATE Klasemen Terbaru Liga 2 Hari Ini Rabu 27 Oktober 2021 & Jadwal Muba United Vs PSPS Riau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga 2 Indoesia semakin seru dengan pertandingan yang tersisa.

Dari 24 tim yang terbagi dalam 4 grup tersebut hanya peringkat 1 dan 2 klasemen yang akan lolos ke putaran kedua.

Saat ini grup A sudah memainkan 4 pertandingan dengan Sriwijaya sebagai pemuncak klasemen dengan raihan 12 angka dan disusul PSPS Riau 7 angka.

Grup B telah memainka 5 pertandingan dengan Dewa United pemuncak klasemen 15 angka dan Rans Cilegon peringkat kedua10 angka.

Grup C Persis Solo mengoleksi 11 angka dan PSCS Cilacap 10 poin dari 5 pertandingan.

Grup D Kalteng Putra 9 angka dan Persiba Balikpapan 7 angka dari 4 laga yang mereka mainkan.

Persaingan ketat terjadi pada grup D sementar ini.

Beberapa tim masih besar peluang untuk lolos ke putaran 2 Liga 2.

• BISAKAH Timnas Indonesia U23 Lolos Piala Asia 2022 Setelah Kalah 3-2 dari Australia Tadi Malam

Jadwal Liga 2:

27.10. 15:15 PSBS Biak Vs Persewar Waropen



27.10. 18:15 Muba United Vs PSPS Riau



28.10. 15:15 Persiba Balikpapan Vs Mitra Kukar



28.10. 15:15 Tiga Naga Vs Semen Padang



28.10. 18:15 PSMS Medan Vs Sriwijaya FC



28.10. 20:30 Kalteng Putra Vs Sulut Utd

• Jadwal Jam Tayang Prancis Open 2021 Hari Ini Rabu 27 Oktober Giliran The Daddies vs Ganda Jepang