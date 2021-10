Profil Oddie Agam Musisi Indonesia Pencipta Lagu Antara Anyer dan Jakarta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Musisi Indonesia, Oddie Agam meninggal dunia Rabu 27 Oktober 2021.

Pemilik nama lahir Imran Madjid ini meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta.

Oddie Agam lahir di Jakarta, 19 Maret 1953.

Ia dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu yang hits pada tahun 90-an.

Oddie Agam dikenal sebagai penyanyi jazz yang sukses menciptakan banyak lagu hits seperti 'Wow', 'Surat Cinta', 'Bahasa Cinta', 'Logika' dan 'Tamu Istimewa'.

Lagu-lagu ciptaan Oddie Agam juga dibawakan oleh penyanyi populer Indonesia seperti Dewi Yull, Mus Mujiono, Utha Likumahuwa dan Vina Panduwinata.

Bahkan lagunya 'Antara Anyer dan Jakarta' dibawakan oleh penyanyi Malaysia, Sheila Majid.

Selama karirnya yang dimulai pada tahun 1984, Oddie Agam pernah menggebrak dunia musik tanah air dengan mengadakan konser tunggal perdananya bertajuk 'Antara Anyer dan Jakarta'.

Saat itu, Minggu 29 April 2007 di XXI Lounge Djakarta Theatre terdapat konser bertema 'The Best of Oddie Agam' yang menampilkan tembang-tembang hits.

Ada pula sejumlah musisi terkenal yang turut mengisi acara seperti Ahmad Albar, Mulan Kwok, Yuni Shara dan lainnya.