Kemenkumham Kalbar Gelar Pameran Layanan Publik Terbuka untuk Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat dan jajaran menggelar Kemenkumham Legal Expo, Pameran Layanan Publik, di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar.

Pameran layanan publik yang dilaksanakan selama dua hari dimulai hari Senin 25 Oktober 2021 hingga Selasa (25-26/10).

Kegiatan pameran layanan publik ini juga digelar di Kementerian Hukum dan HAM Pusat, serta seluruh Kantor Wilayah se- Indonesia, dengan mengusung dengan tema “Kemenkumham “Semakin PASTI” Bangga Melayani Bangsa Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia”.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R. Muzhar, yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite, didampingi para Kepala Divisi serta pejabat struktural jajaran Kanwil Kalbar secara virtual.

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Cahyo R Muzhar dalam sambutannya mengatakan bahwa menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM dituntut untuk adaptif dan lincah (agile), harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar dari zona nyaman (comfort zone), meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy.

Menurutnya Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam Peringatan Hari Dharma Karya Dhika Bidang Pelayanan Publik tahun ini, yaitu “Kemenkumham “Semakin PASTI” Bangga Melayani Bangsa Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia”.

"Kementerian Hukum dan HAM akan terus mendorong percepatan digitalisasi layanan hukum guna melahirkan pelayanan publik yang transparan, adil, partisipatif, dan akuntabel sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tanpa batasan waktu. "Ungkapnya

Dan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kelas dunia juga diwujudkan melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang berfokus untuk mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia, seperti penyederhanaan perizinan dalam mendirikan usaha (starting a business), memperoleh pinjaman (getting credit), dan penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency).

Cahyo juga menyampaikan bahwa Kemenkumham RI melaksanakan pameran pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM secara serentak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, serta legal expo di Lotte Shopping Avenue Jakarta, dengan tentunya tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Kasubag Humas RB dan TI Kanwil Kemenkumham Kalbar Zulzaeni Mansyur mengatakan pihaknya di Kanwil Kemenkumham Kalbar dan jajaran juga membuka booth pameran pelayanan publik. Divisi Pemasyarakatan membuka booth yang menampilkan seluruh kasil karya para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bisa dibeli secara bebas baik untuk pegawai maupun masyarakat umum.

Sementara Divisi Keimigrasian bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak membuka booth pelayanan Eazy Passport. Pelayanan Eazy Passport adalah pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon.

Dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga membuka booth pelayanan publik yang meliputi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pelayanan Kekayaam Intelektual (KI), Konsultasi Hukum, Konsultasi Peraturan Daerah, serta Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). (*)

