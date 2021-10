JADWAL Lengkap Liga Champions Matchday 4, AC Milan Vs Porto, Liverpool Vs Atl Madrid hingga PSG & MC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Champions 2021-2021 memasuki pekan ke 4 dalam penyisihan grup.

Pada pekan ke 4 ini, pertandingan akan dilakukan balan kandang dari pertemuan pekan ketiga.

Pertandingan pekan keempat Liga Champions berlangsung pada 3 November 2021 hingga 4 Oktober 2021.

Matchday keempat ini membuat para persaingan semakin ketat.

Pasalnya hanya peringkat 1 dan 2 yang akan lolos ke babak 16 besar.

Jangan lewatkan pertandingan seru yang akan tersaji.

Manchester United akan bertandang ke Atalanta pada pekan keempat ini.

Sementara tim yang belum pernah menang AC Milan akan menjamuPorto.

• Prediksi Hasil Indonesia Vs Australia Kualifikasi Piala Asia U23 Live SCTV & Klasemen Grup G Terbaru

Jadwal Liga Champions Pekan ke 4

03.11. 00:45 Malmo FF Vs Chelsea



03.11. 00:45 Wolfsburg Vs Salzburg



03.11. 03:00 Atalanta Vs Manchester United



03.11. 03:00 Bayern Munich Vs Benfica



03.11. 03:00 Dyn. Kiev Vs Barcelona



03.11. 03:00 Juventus Vs Zenit



03.11. 03:00 Sevilla Vs Lille



03.11. 03:00 Villarreal Vs Young Boys



04.11. 00:45 AC Milan Vs FC Porto



04.11. 00:45 Real Madrid Vs Shakhtar



04.11. 03:00 Dortmund Vs Ajax



04.11. 03:00 Liverpool Vs Atl. Madrid



04.11. 03:00 Manchester City Vs Club Brugge

04.11. 03:00 RB Leipzig Vs Paris SG



04.11. 03:00 Sheriff Tiraspol Vs Inter



04.11. 03:00 Sporting Vs Besiktas

• Benarkah Valentino Rossi jadi Tumbal Fabio Quartararo Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2021?

Hasil Liga Champions Pekan ke 3:

- Benfica 0-4 Bayern Munich



- Chelsea 4-0 Malmo FF



- Lille 0-0 Sevilla



- Manchester United 3-2 Atalanta



- Young Boys 1-4 Villarreal



- Zenit 0-1 Juventus



- Barcelona 1-0 Dyn. Kiev



- Salzburg 3-1 Wolfsburg



- Ajax 4-0 Dortmund



- Atl. Madrid 2-3 Liverpool



- FC Porto 1-0 AC Milan



- Inter 3-1 Sheriff Tiraspol



- Paris SG 3-2 RB Leipzig



- Shakhtar 0-5 Real Madrid



- Besiktas 1-4 Sporting



- Club Brugge 1-5 Manchester City

Update Klasemen Liga Champions