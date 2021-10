Daftar 7 Tim Belum Terkalahkan Di Fase Grup Liga Champions 2021, Siapa Saja?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pekan ketiga babak fase grup Liga Champions musim 2021/2022 telah usai terlaksana.

Sejumlah tim ada yang terseok untuk lolos ke fase berikutnya, ada pula yang terus mengkokohkan dirinya menjadi pemuncak klasemen grup.

Dari total 32 tim yang mengikuti Liga Champions, masih ada 7 tim yang masih belum merasakan kekalahan sama sekali.

Diantaranya ada yang menyapu bersih kemenangan, dan ada pula yang hanya bermodalkan imbang.

Berikut 7 tim yang belum terkalahkan di fase grup Liga Champions musim 2021/2022.

• Statistik dan Rekor Jumlah Gol Terbanyak di Liga Champions Dalam Satu Pekan

1. Paris Saint-Germain (PSG) (Grup A)

Pemain depan Paris Saint-Germain Lionel Messi berbaring di lapangan saat tendangan bebas selama pertandingan sepak bola babak pertama grup A Liga Champions UEFA antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Manchester City, di The Parc des Princes, di Paris, pada September 28, 2021. (FRANCK FIFE / AFP)

Main: 3

Menang: 2 (2-0 vs Manchester City, 3-2 vs RB Leipzig)

Imbang: 1 (1-1 vs Club Brugge)

Gol: 6

Kebobolan: 3

Poin: 7

2. Liverpool (Grup B)

Pemain depan Liverpool Mesir Mohamed Salah (2L) merayakan mencetak gol kedua timnya dengan rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola grup B putaran pertama Liga Champions antara Porto dan Liverpool di stadion Dragao di Porto pada 28 September 2021. (MIGUEL RIOPA / AFP)

Main: 3

Menang: 3 (3-2 vs AC Milan, 5-1 vs Porto, 3-2 vs Atletico Madrid)

Gol: 11

Kebobolan: 5

Poin: 9

3. Ajax Amsterdam (Grup C)