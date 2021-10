Bernostalgia Lagi Dengan Mobil Tamiya, Mobil Mini 4 WD Super Cepat Bersama Tyga Racing Team

Anggota komunitas Tyga Racing Team saat asik bermain mobil Tamiya / Mini 4 WD di Tiga Per Empay Caffe.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Mobil Mini 4 WD mungkin saat ini tidak terlalu familiar di kalangan anak - anak atau remaja saat ini, namun pada era tahun 90an hingga awal tahun millenium 2.000, Mobil Mini 4 WD atau yang lebih dikenal dengan Mobil Tamiya sempat menjadi mainan paling digandrungi anak - anak hingga dewasa.

Pada tahun 2000an awal Mobil rakit mini 4WD atau Tamiya sempat populer di Indonesia melalui Film Kartun Jepang berjudul Lest And Go, diberbagai toko mainan, pusat perbelanjaan, mobil Tamiya menjadi mainan paling dicari.

Dengan bentuk unik dan menarik, mobil mainan berkecepatan tinggi ini menjadi incaran banyak orang untuk mendapatkan kepuasan batin.

Mengobati rasa rindu dan ingin bernostalgia kembali dengan Mobil Mini 4WD yang saat ini sudah semakin jarang dimainkan dan tak banyak peminat, beberapa tahun lalu terbentuknya Tyga Racing Team, yang merupakan komitas pecinta mobil mini 4 WD di Kota Pontianak.

Irvhanel, menceritakan bahwa awal mula ia bersama sejumlah anggota lain kembali memainkan mobil Tamiya bermula saat ia bertemu kembali dengan teman sekolahnya yang sudah lebih dahulu bermain mobil Tamiya.

''Dari situ lihat - lihat, jadi ada panggilan jiwa lagi ni pengen main, dari situ kita shering - shering lagi dan kita coba lagi ikutin,''tuturnya.

Setelah mencoba kembali bermain tamiya, iapun mengakui kembali jatuh cinta terhadap permainan yang sudah lama ia tinggalkan.

Sensasi merakit, berburu sparepart dan mengotak - atik mobil mini hingga mendapat kecepatan dan kestabilan yang diinginkan membuat kepuasan batin yang tidak di dapat dari permainan lain.

Ketika mobil yang sudah di rakit berhasil melaju di track lintasan dengan baik dan menaklukan berbagai tikungan dengan kestabilannya, perasaan bahagia pun semakin dirasa dari para pemiliknya.

Saat ini, dikatakannya permainan Mobil Tamiya sudah berkembang dan terdapat perbedaan dibanding saat jamannya populer dahulu.