TERBARU Promo Dunkin Donuts Hari Ini 22 Oktober 2021, Beli 18 Donuts Classic Hanya 100 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yang ditunggu - tunggu akhirnya datang juga nih DDLOVER!!

HANYA dengan Rp 100 ribu kamu bisa mendapatkan 18 Donuts Classic yang berlaku di semua counter DUNKIN’ hingga 24 Oktober 2021.

Jangan sampai kehabisan Donuts Classic kesukaan kamu ya, yuk meluncur sekarang juga.

Harga belum termasuk pajak.

Harga khusus Papua Rp 125 ribu.

Berlaku untuk UMUM (tanpa DD CARD).

Tidak berlaku untuk Donut Fancy.

Tidak berlaku untuk pengguna aplikasi GrabFood/GoFood.

Berlaku untuk Dine In / Take Away.

Dunkin' Donuts adalah restoran dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam donat.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1950 oleh William Rosenberg di Quincy, Massachusetts.

Dunkin Donuts sekarang ini merupakan restoran donat terbesar di dunia, dengan hampir 7.000 restoran, kios pengantaran-ambil ke luar di lebih dari 35 negara.

Dunkin' Donuts hadir di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1985.

Saat ini, Dunkin' Donuts sudah dapat ditemui dengan mudah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. (*)