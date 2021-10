David Herbowo Suami Shandy Aulia Muncul ke Publik, Caption Instagramnya Jadi Pertanyaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- David Herbowo akhirnya muncul setelah rumah tangganya dengan Shandy Aulia diisukan cerai.

Sempat tak terlihat batang hidungnya pasca rumah tangganya dengan Shandy Aulia diisukan cerai, David Herbowo akhirnya muncul di hadapan publik.

Namun, kemunculan David Herbowo itu justru menjadi perbincangan warganet.

Alih-alih buka suara, David Herbowo justru membuat publik semakin dibuat bertanya-tanya dengan kebenaran rumor miring tentang rumah tangganya.

• Ariel NOAH Tepis Kedekatannya Bersama BCL dan Dina Lorenza, Ungkap Ingin Menikahi Seorang Wanita

Sempat tak terlihat keberadaannya pasca isu cerai mencuat, pada Senin 18 Oktober 2021 kemarin, David Herbowo muncul di postingan Instagram putrinya, Claire Herbowo.

Dalam postingan yang diunggah di akun Instagram @misscalireherbowo itu, David Herbowo terlihat tengah menimang putrinya di atas ranjang.

Dalam foto tersebut, tak ada sosok Shandy Aulia, melainkan hanya ada David Herbowo dan sang putri.

Warganet pun menyoroti caption dari postingan tersebut.

"Just two of us, daddy always love you my baby girl, good night," bunyi caption postingan tersebut.

Tak ayal, postingan itu pun langsung menjadi sorotan dan menuai beragam spekulasi dari warganet.