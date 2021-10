Ada Adegan Ranjang, Ini Pengakuan Han So Hee Dalam Serial My Name

Mengenai adegan itu, Han So Hee mengaku dirinya tak tahu jika ada adegan ranjang sampai syuting tiba.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menyusul kesuksesan Squid Game, serial Netflix My Name kini tengah digandrungi penonton dunia.

Selain kisahnya yang menarik, serial My Name juga menyuguhkan penampilan Han So Hee yang berbeda dari drama sebelumnya.

Dalam serial My Name, Han So Hee tampil garang dan lebih dewasa. Ia bahkan melakukan adegan ranjang bersama lawan mainnya.

Mengenai adegan itu, Han So Hee mengaku dirinya tak tahu jika ada adegan ranjang sampai syuting tiba.

"Saya menemukan ada adegan ranjang di tengah syuting. Awalnya saya bertanya-tanya apakah itu akan baik-baik saja."

"Saya bertanya-tanya apakah itu akan menjadi sesuatu yang menghalangi tujuan balas dendam karakter saya Jiwoo."

"Adegan saat itu adalah satu-satunya saat Ji Woo merasa manusia dan merasakan perasaan seperti manusia," kata dia.

Han So Hee lanjut menjelaskan bahwa adegan intim itu dimaksudkan untuk memanusiakan karakter Ji Woo.

"Daripada cinta atau kasih sayang, saya pikir itu adalah saat dia menjadi lebih manusiawi."

"Momen yang membuatnya merasa seperti dia ingin hidup seperti manusia," paparnya.

Pernyataan Han So Hee ini pun mengundang berbagai reaksi dari netizen.

Ada yang menilai adegan ranjang itu tidak berguna. Ada juga yang menilai kru produksi telah memanfaatkan Han So Hee.

"Mereka mencoba menggunakan kevulgarannya. Aku akan muntah," ujar netizen dikutip dari Allkpop.com, Jumat 22 Oktober 2021.

"Saya pikir itu adegan yang tidak berguna," imbuh netizen lain.

"Sutradara gak suka adegan cinta biasa aja. Aku pikir itu sebuah pernyataan yang berlebihan jika dia tidak tahu," tutur warganet. (*)