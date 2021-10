Jadwal Liga Europa Malam Ini, Laga Seru Leicester City, Lazio, Lyon Hingga Napoli

Penyerang Lazio Pedro Rodriguez Ledesma melakukan selebrasi dengan maskot elang Lazio Olimpia pada akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia Lazio vs AS Roma di stadion Olimpiade di Roma.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pagelaran Liga Europa musim 2021/2022 kembali bergulir dipekan ketiga mulai Rabu 20 Oktober 2021 malam ini.

Akan tersaji sejumlah laga seru yang wajib dinanti dan menghibur para pecinta sepakbola dunia.

Diantaranya ialah Leicester City yang akan bertandang ke Spartak Moskow malam ini pukul 21.30 WIB.

Kemudian sehari setelahnya ada Real Betis yang akan menjamu Bayer Leverkusen mulai pukul 23.45 WIB

Adapula satu diantara raksasa Liga Italia, Lazio yang akan menghadapi Marseille.

Dihari Jumat ada laga seru yang wajib juga disaksikan yakni Napoli vs Legia, PSV vs Monaco hingga Sparta Praha vs Lyon.

Memasuki pekan ketiga ini, sejumlah calon tim yang akan lolos telah mulai menampakkan diri.

Diantaranya Lyon yang kini memimpin klasemen grup A ditempel Sparta Praha.

Kemudian PSV yang memimpin grup B dengan Monaco diposisi runner up.

Grup C dipimpin Legia dan diikuti Spartak Moskow.