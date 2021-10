Satlantas Polres Singkawang Sosialisasi Disiplin Berlalulintas pada Pelajar di SMKN 4 Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Personel Sat Lantas Polres Singkawang dibawah pimpinan Ipda Lantar kembali melaksanakan kegiatan Police Goes To School kepada siswa SMK Negeri 4 SPP SPMA Singkawang dengan tetap mematuhi prokes covid-19 dan secara bergantian, Senin 18 Oktober 2021 pukuk 09.00 Wib s.d 11.00 Wib

Dasar pelaksanaan kegiatan adalah UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Surat dari Kapolres Singkawang nomor : B/2850/IX/SIP.1.1/2021/Lantas tanggal 21 September 2021 tentang mohon waktu kegiatan Police Goes To School serta Surat Perintah Kapolres Singkawang nomor : Sprin/1705/X/SIP.1.1/2021/Lantas tanggal 18 Oktober 2021 tentang kegiatan Police Goes To School.

Kasat Lantas Polres Singkawang Akp Syaiful Bahri, S.Ip, M.Sos ketika dihubungi melalui Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Singkawang Ipda Lantar mengatakan bahwa materi yang disampaikan antara lain adalah mengenai UU. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Jenis pelanggaran lalu lintas dan Pengenalan rambu - rambu lalu lintas.

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, Pengetahuan tentang E-TLE

Pengetahuan tentang kendaraan prioritas serta Penerapan disiplin prokes Covid-19.

Hasil pelaksanaan kegiatan, terlaksananya sosialisasi tentang UU nomor 22 thn 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sat Lantas Polres Singkawang melaksanakan kegiatan Police Goes To School di SMKN 4 Singkawang, Senin 18 Oktober 2021

Terselenggaranya edukasi tentang pencegahan kecelakaan lalu lintas serta keselamatan berkendara kepada pihak sekolah dan pelajar SMK Negeri 4 SPP SPMA Singkawang.

Terselenggaranya edukasi tentang rambu lalu lintas serta keselamatan berkendara kepada pihak sekolah dan pelajar SMK Negeri 4 SPP SPMA Singkawang.

Terselenggaranya pembagian buku petunjuk dan PIN keselamatan berlalu lintas kepada pelajar SMK Negeri 4 SPP SPMA Singkawang.