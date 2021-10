Jadwal Acara TV Senin 18 Oktober 2021 Hari Ini, Suara Hati Istri di Indosiar Hingga FTV di SCTV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah acara menarik dalam stasiun TV akan tersaji pada Senin 18 Oktober 2021 hari ini.

Acara-acara yang ditawarkan pun dapat memberikan hiburan disela-sela waktu istirahat hingga dengan selepas pulang kerja.

Bisa juga untuk mengisi waktu bagi ibu rumah tangga yang ada di rumah.

Di ANTV ada Jodoh Wasiat Bapak.

Kemudian di Global TV ada film War For The Planet Of The Apes.

Indosiar juga menayangkan sejumlah sinetron yang asik untuk ditonton.

Begitu pula dengan SCV yang mempunyai program FTV.

Berikut jadwal acara TV Senin 18 Oktober 2021 yang dirangkum Tribun Pontianak dari berbagai sumber.

ANTV

01:00 WIB - Rajapati

01:30 WIB - The Adventure Of Hatim

03:30 WIB - Masha And The Bear

05:40 WIB - Athleticus

06:00 WIB - Shiva

07:30 WIB - Si AA

08:00 WIB - Untaian Hikmah

09:30 WIB - Gopi

13:00 WIB - Uttaran

14:00 WIB - Balika Vadhu

17:00 WIB - Terpaksa Menikahi Tuan Muda

19:30 WIB - Berbagi Suami

21:00 WIB - Jodoh Wasiat Bapak 2

23:00 WIB - Jodoh Wasiat Bapak 2

