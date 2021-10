Hasto Sebut Pendamping Keluarga untuk SDM Unggul, Stunting Tak Tinggi dan Keluarga Terlindungi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo yang juga menghadiri sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 secara Via Daring menyampaikan beberapa hal terkait langkah kegiatan pendataan ini.

Hasto menuturkan, bahwa dari Kementeria dan Lembaga ini tidak melaksanakan pendataan, yang melakukan pendataan hanya di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Di Kementerian dan Lembaga tidak melakukan pendataan, yang melakukan pendataan hanya di BKKBN, BPS tahun 2020 melakukan sensus penduduk tetapi datanya betul-betul data dasar, variabelnya sangat sedikit," terang Hasto, Minggu 17 Oktober 2021.

Hasto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Haji Alifudin selaku Anggota DPR RI Komisi IX Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kalbar 1, yang gigih dan kuat agar anggaran untuk pendataan harus dilakukan.

• Bupati Citra Duani Sampaikan Realisasi Pendataan Keluarga Tahun 2021 KKU Sebesar 85,06 Persen

"Kami berterima kasih kepada Bapak Haji Alifudin selaku Anggota Komisi IX Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kalbar 1, yang sangat gigih menguatkan bahwa anggaran untuk pendataan itu harus dilaksanakan, sehingga di BKKBN tidak direfocusion atau tidak dialihkan dan pendataan keluarga tetap dilakukan," ucap Dia.

Lebih lanjut, Dirinya mengungkapkan berkerja keras agar hasil pendataan keluarga kedepannya segera tercapai dan selesai, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan Pemerintah.

"Kami bekerja keras, supaya hasil pendataan keluarga segera selesai sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah baik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota karena Pendataan Keluarga 2021 ini lengkap sekali by name by address," tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kayong Utara)