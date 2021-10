MENTERI Sandiaga Uno Geram, Ini Kronologi Rachel Vennya Kabur Karantina Hingga Minta Maaf

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut mengomentari kasus kaburnya Rachel Vennya.

Dikutip dari Surya.co.id, Sabtu 16 Oktober 2021, Sandiaga Uno meminta sang influencer diberi saksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

Hal ini, disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri acara Apresaiasi Kreasi Indonesia di Grand City Convention Hall, Jumat 15 Oktober 2021 kemarin.

Dalam acara tersebut, Sandiaga Uno mengaku geram dengan sikap Rachel Vennya yang tidak taat dengan aturan.

"Tentunya prihatin, dan sekaligus geram ya. Karena kita yang berusaha mengatasi pandemi ini, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan, termasuk di dalamnya protokol karantina."

"Namun seorang publik figur yang seharusnya jadi contoh justru tidak memberikan contoh yang baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno meminta kasus ini ditangani aparat hukum dengan tegas.

Meski Rachel Vennya seorang publik figur, Sandiaga Uno mengatakan tak ada pengecualian hukum bagi masyarakat Indonesia.

"Tentunya aparat hukum diharapkan menindaklanjuti ini, harus kita berikan sanksi yang sesuai dengan hukum agar bisa menjadi efek jera bagi para anggota masyarakat yang mencoba melanggar prokes dan protokol karantina," tegasnya.

"Kami meminta para publik figur untuk menjadi contoh, lo lead is to be example. Begitu kita menjadi selebgram, kita bisa menjadi tokoh publik, kita punya tanggung jawab untuk memberi contoh yang baik," tegasnya.