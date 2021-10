Lirik dan Terjemahan Single Terbaru Adele Easy On Me Kisahkan Perceraian dengan Sang Suami

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Adele kembali merilis single terbarunya berjudul "Easy On Me" Jumat 15 Oktober 2021.

Lagu ini diberitakan merupakan isi curhatan adele terkai perceraiannya dengan suami Simon Konecki.

Album tersebut rencananya akan diluncurkan pada 19 November mendatang.

"Easy on Me" merupakan lagu pertama Adele sejak 2015, ketika dia melepas album 25.

Vakum setelah 6 tahun baru menciptakan lagunya sendiri yang ditulis Adele bersama Greg Kurstin.

Dalam wawancara dengan Vogue baru-baru ini, Adele mengungkapkan sebagian dari album 30 terinspirasi perceraiannya.

Adele menuturkan dalam unggahan di akun Instagramnya baru-baru ini, dia memerlukan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan album tersebut.

Bagi yang penasaran berikut lirik lagu "Easy On Me" beserta terjemahannya.

Easy On Me

There ain't no gold in this river

That I been washin' my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can't bring myself to swim

When I am drownin' in the silence

Baby, let me in