DOA Diantara Dua Khutbat Jumat Paling Mustajab Dikabulkan Allah Bacaan Doanya ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam penghulunya hari dalam Islam.

Makanya dianjurkan untuk memperbanyak amalan dan doa, sebab beroda di Hari Jumat akan di Kabulkan Allah SWT.

Terdapat beberpa doa yang paling utama di hari jumat berdasarakan keterangan ulama.

Namun yang paling masyhur ada dua waktu paling utama untuk berdoa di hari Jumat yang pasti diijabah atau dikabulkan.

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu, Nabi juga bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"Hari Jumat itu ada 12 waktu, tidaklah ditemukan padanya oleh seorang hamba Muslim yang meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah akan mengabulkannya. Carilah waktu itu pada akhir waktu setelah Ashar." (HR. An Nasa’i No. 1389, Abu Daud No. 1048, Al Hakim No. 1032, katanya: Shahih, sesuai standar Imam Muslim. Dihasankan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari)

Riwayat ini menunjukkan salah satu waktu mustajab tersebut adalah ba'da Ashar. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan:

"Dari sholat Ashar sampai terbenam matahari." ('Umdatul Qari, 10/189)

Sementara Imam An-Nawawi menyebutkan waktu mustajab berdoa di hari Jumat yaitu sejak khatib duduk dari mimbar sampai usai sholat Jumat.