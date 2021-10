LONE Musik Tunjukkan Karya Terbaru dengan Nuansa HipHop, Rilis Single Terbaru Berjudul Las Vegas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- LONE sebagai band asli anak muda Indonesia baru saja merilis single terbaru mereka yang berjudul Las Vegas.

Masuk dalam streaming Spotify dan kanal musik lainnya, lagu teraru dari LONE Musik ini bisa juga didengar melalui streaming Youtube.

Hanya berselang empat bulan setelah rilisan terakhir mereka, LONE merilis single ketiga ini dari lagu sebelumnya yang berjudul Malibu.

Sama seperti single mereka sebelumnya, yakni Malibu, Las Vega juga bertempat di Amerika Serikat, tepatnya di Nevada yang terkenal dengan aura pestanya.

Single ini dirilis pada 24 September 2021.

Las Vegas memiliki durasi 3 menit 22 detik dengan suasana musik yang energik dan penuh dengan elemen-elemen pesta di dalamnya.

Lagu ini bercerita mengenai seseorang yang menikmati hidupnya di Vegas dengan seorang wanita yang ia suka disana.

Pesta tidak akan berakhir begitu pula dengannya. Single ini diproduksi secara independen oleh LONE.

Proyek Las Vegas ini dimulai pada 2020 dan dikerjakan kembali hinggaselesai pada pertengahan 2021.

Artwork Las Vegas dan Kanvas Spotify dikerjakan oleh Rafi Zahirsyah.

Di Single terbaru ini, LONE membuat branding baru dengan pakaian yang menggambarkan mereka dalam pertemuannya di meja permainan poker a la Vegas.

Las Vegas Lyric

Strapless dress so damn pretty

We're in pairs no one cares

Raise up all your glass

Love is in the air baby

Count to three no one see it’s just you and me

Raise up your glass

Let’s make a mess

Cause no one cares

Sweet scent vanilla baby

Got me crazy really?

Livin’ fantasy

Scream and shout its a party

Everybody agreed we're just livin’ free

In Vegas

We dance

All night

Light it up

Light it up

Laid this nite

We dance

All night

Light it up

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

Move it up lady make the boys crazy

Light it up

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

You know its never gonna stop

Nor today

Everyday

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

Move it up lady make the boys crazy

Light it up

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

You know its never gonna stop

Nor today

Everyday

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

I know you have it all

Don’t stop we're comin’ on

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

And I know I'm such a bullet comes for ya

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

Give it on lady make them boys go crazy yeah

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

I know you have it all

(Nor today, everyday)

Don’t stop we're comin’ on

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

Give it on lady make them boys go crazy yeah

Vegas baby you know you like it

Vegas baby

I know you have it all

(Nor today, everyday)

Dont stop we're comin’ on

Vegas baby you know you like it

Vegas baby