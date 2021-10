IKIP PGRI Pontianak Gelar Konferensi Internasional, Fasilitasi Diskusi Ilmiah di Dunia Pendidikan

IKIP PGRI Pontianak mengadakan konfrensi internasional di bidang pendidikan dan literasi, ICOLED (International Conference on Literacy and Education) II pada 5 OKtober 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - IKIP PGRI Pontianak mengadakan konfrensi internasional di bidang pendidikan dan literasi, ICOLED (International Conference on Literacy and Education) II pada 5 OKtober 2021.

Konferensi internasional tersebut diadakan bertujuan untuk memfasilitasi diskusi ilmiah serta isu-isu terbaru di dunia pendidikan dan literasi.

“Melalui konferensi internasional ini memberikan kesempatan kepada para peneliti lokal dan interasional untuk melaporkan hasil penelitiannya,” jelas Dedi Irwan,P.Hd Ketua Panitia ICOLED 2021.

Ia juga menambahkan, konferensi internasional ini ditujukan agar para peniliti khususnya di bidang pendidikan Bahasa Inggris dapat menyampaikan isu dan gagasan terbaru mereka.

“ICOLED akan menjadi program rutin dua tahunan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak, dengan harapan dapat menjadi wadah untuk pengembangan diri para guru dan calon guru Bahasa Inggris di Kalimantan Barat, ujar Dedi yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Bahasa dan Seni IKIP PGRI Pontianak.

Hal senada diungkapkan Hesti Suarti, guru Bahasa Inggris SMAN 8 Pontianak.

“Tujuannya mengikuti ICOLED kedua ini untuk bisa mengetahui perkembangan ilmiah di dunia pendidikan. Mengikuti konferensi internasioal seperti ICOLED ini diharapkan bisa mendapatkan informasi yang terbaru berkaitan dengan belajar mengajar untuk menjadi inspirasi dalam peningkatan pembelajaran di kelas,” tambahnya.

Pada ICOLED kedua tahun ini diikuti oleh 321 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, guru, dan masyarakat umum.

Keynote Speaker yang hadir antara lain: Dr. Willy A. Renandya, Nanyang Technological University Singapore. Dr. Gumawang Jati, MA, Ketua iTEll (Indonesian Techology-Enhanced Language Learning). Dr. Fitri Suraya binti Mohammad Hapnie Joblie, Associate Professor Dept. of Cognitive Science, Faculty of Cognitive Science and Human Developmet, UNIMAS. (*)