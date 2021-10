PROMO HokBen Hari Ini 13 Oktober 2021 Terbaru, Promo Paket Hoka Hemat Hanya 20 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yang pasti dirindu dan ditunggu...hey kamu Rabu Dua Puluh Ribu.

Bebas pilih 1 Paket Hoka Hemat favoritmu hanya 20 ribuan saja lho.

Mau dine in, take away atau drivethru gak masalah.

Atau yang gak bisa keluar bisa telp 1500505 & via HokBen Apps/Web.

It's time to Buy 2 Get 3!!!

Dapatin Chicken Katsu Gratis, kalo kamu order 2 Porsi Egg Chicken Roll Alacarte.

Ditambah nasi juga makin cocok banget.

Pesen sekarang yuk, buat Dine In, Take Away, Drive Thru, Delivery 1500505, HokBen Apps & Web.

HokBen hadirkan menu barunya.