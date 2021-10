PROMO Pizza Hut Hari Ini 11 Oktober 2021 Terbaru, Promo Beli 1 Gratis 1 & Beli 2 Pizza Lebih Hemat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Percaya gak, kalo kamu bisa jajan irit dengan pesan 2 pizza?

Eits, buktiin aja sendiri dengan pesen DOUBLE BOX!

Cukup sediain 155 ribu aja termasuk pajak, kamu udah dapet 2 Regular Pizza yang topping-nya bizza dipilih.

Kalo bisa 2 pizza, kenapa harus 1, ya gak?

Biar makin semangat dan seger terus pesen aja jus buah dari Pizza Hut!

Apalagi ada promo BELI 1 GRATIS 1 kalo pesan lewat aplikasi Pizza Hut Indonesia.

Dijamin seger terus, deh!

Promo All You Can Eat yang bisa kalian nikmatin cuma Rp 59 ribu aja!

Promo All You Can Eat ini berlangsung sampai 15 Oktober 2021.

Cuma 123 ribuan kamu udah bisa pilih 1 pizza dengan topping Super Supreme, Meat Lovers, Tuna Melt atau Cheese Lovers, terus bizza pilih 2 side dish Potato Wedges, Cheese Dough Balls atau Choco Puff, plus dapet 3 minuman segar Lemon Tea dan Orange Delight.