PROMO Honda di Oktober 2021 | Ada Paket OMG, Beli Motor Honda BeAT hingga Vario Bisa Lebih Murah !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Astra Motor Kalimantan Barat atau Astra Motor Kalbar adalah diler utama penjualan sepeda motor Honda di Kalbar

Nah, ada kabar gembira nih buat Sobat Tribun Pontianak yang baru akan membeli sepeda motor keluaran Honda.

Ada promo terbaru yang digulirkan di berbagai jaringan diler Astra Motor Kalbar di sejumlah wilayah di Kalbar yang bisa Sobat Tribun Pontianak akses saat ini.

Satu di antaranya yakni paket promo OMG, alias Oktober Makin Gaya

Dirangkum dari rilis yang diterima Tribun Pontianak pada Minggu 10 Oktober 2021, memasuki bulan Oktober, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar tidak pernah absen untuk memanjakan dan memberikan berbagai macam promo kepada masyarakat.

Terbaru, yakni dengan memberikan promo OMG (Oktober Makin Gaya).

Promo ini dihadirkan kepada konsumen dalam bentuk potongan angsuran untuk pembelian sepeda motor Honda.

Utamanya untuk pembelian unit sepeda motor Honda di kategori skuter matik atau skutik pada line up andalannya.

Seperti All New Hond Vario 125, All New Honda Vario 150 dan juga di kenas entry level, All New Honda Beat.

Promo Honda terbaru di Oktober 2021, promo Oktober Makin Gaya - OMG ini sendiri berlaku hingga akhir periode Oktober 2021.