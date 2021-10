Jadwal Liga Italia Pekan 8: Juventus vs AS Roma, Lazio vs Inter dan Milan vs Verona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Italia pekan delapan akan dimulai Sabtu 16 Oktober 2021.

Hari pertama pekan 8 Liga Italia akan dibuka dengan pertandingan Spezia vs Salernitana dilanjutkan Lazio vs Inter Milan pukul 23:00 WIB.

Inter Milan datang ke Stadion Olimpico, Roma dengan modal tak terkalahkan di tujuh laga.

Sementara Lazio mencatatkan kemenangan beruntun di tiga laga terakhir.

Selain Lazio vs Inter, ada duel Juventus vs AS Roma yang juga menjadi sorotan di pekan ini.

Saat ini, AS Roma berada di peringkat empat klasemen sementara.

Sementara Juventus tertahan di posisi tujuh setelah sempat mengawali musim dengan hasil buruk.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Juventus, Senin, 18 Oktober 2021 mulai pukul 01:45 WIB.

Pemuncak klasemen, Napoli akan menjalani laga mudah di pekan ini.

Mereka bakal menjamu Torino, yang saat ini ada di papan tengah klasemen.