Jadwal Bola Malam Ini Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Live Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa malam ini.

Pertandingan malam ini dibuka Cyprus vs Malta, Senin, 11 Oktober 2021, pukul 23.00 WIB.

Selanjutnya pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 01.45 WIB akan ada 10 pertandingan.

Di antaranya Belarus vs Rep Ceko, Estonia vs Wales, Latvia vs Turki, Norwegia vs Montenegro.

Belanda vs Gibraltar, Slovenia vs Russia, Kroasia vs Slovakia, Makedonia Utara vs Jerman, Rumania vs Armenia dan Islandia vs Liechtenstein.

Terakhir ada Kazakhstan vs Finlandia pada pukul 21.00 WIB.

Seluruh laga Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa dapat disaksikan live di Mola TV.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa

Senin, 11 Oktober 2021

23.00: Cyprus vs Malta (Live Mola TV)