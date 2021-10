Diskes Sambas Optimis Target Vaksin Pelajar Cepat Tercapai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Fatah Maryunani menilai tingginya antusias siswa-siswi di Kabupaten Sambas mengikuti vaksinasi massal, membuat dia optimis. Dia pun yakin jika proses vaksinasi massal bagi anak usia di atas 12 tahun akan cepat selesai.

"Saya yakin kalau untuk vaksinsi anak sekolah ini akan lebih cepat dari masyarakat umum, karena antusias mereka sangat bagus sekali. Hari ini saja target kita 2.300 orang. Dua ribu dosis untuk anak sekolah, dan 300 dosis untuk umum,” ujarnya, Minggu 10 Oktober 2021.

Meski saat ini kata dia mereka mendapatkan kendala, dimana terdapat perbedaan data cakupan vaksinasi massal anak usia di atas 12 tahun di Kabupaten Sambas.

Kata dia, antara data manual dan data online yang di entry di aplikasi Primary Care (Pcare) BPJS memiliki selisih yang sangat jauh.

“Berdasarkan data manual kita, ada 5000 dosis vaksin yang suda diberikan ke anak di atas 12 tahun seperti SMP dan SMA. Namun yang terdata di aplikasi hanya 800 orang, parah sekali aplikasinya sering gangguan,” katanya.

Fatah yang juga juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas itu mengungkapkan, selain server PCare yang sering gangguan. Juga ada banyak kendala teknis lainnya seperti lemahnya sinyal internet di daerah tertentu, dan erornya hasil input data di aplikasi.

"Selain server sering gangguan, kadang-kadang entry data rasanya sudah betul oleh petugas tapi datanya tidak masuk ke kategori vaksin anak, malah masuk ke kelompok lain" tuturnya.

"Padahal input datanya sudah by name (nama) by adress (alamat) by age (usia). Tapi nyatanya datanya masuk ke masyarakat umum dan sebagainya,” tutup dr Fatah. (*)

