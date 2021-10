Astra Motor Hadirkan Promo OMG di Bulan Oktober

Promo OMG (Oktober Makin Gaya) promo ini berupa potongan angsuran sepeda motor Honda varian All New Hond Vario 125, All New Honda Vario 150 dan All New Honda Beat yang berlaku hingga akhir periode Oktober 2021 khusus untuk wilayah Kota Pontianak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki bulan Oktober, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar tidak pernah absen untuk memanjakan dan memberikan berbagai macam promo kepada masyarakat.

Kali ini dengan memberikan promo OMG (Oktober Makin Gaya) promo ini berupa potongan angsuran sepeda motor Honda varian All New Hond Vario 125, All New Honda Vario 150 dan All New Honda Beat yang berlaku hingga akhir periode Oktober 2021 khusus untuk wilayah Kota Pontianak.

Vario 125 Honda Vario 125 ini tampil dengan gaya desain lebih mewah, agresif dan berkelas dengan gaya skutik eksklusif masa kini.

• GIVEAWAY! Jawab Pertanyaan di Instagram Astra Motor Kalbar Bisa Dapat Apparel Honda Gratis !

Di sisi lain, pada bagian atas dari kemudi dari Honda Vario 125 ini pun juga tampak sebuah spedometer yang simpel namun futuristik.

Honda Vario 125 membawa teknologi panel Full Digital. Dimana, panel tersebut akan memberikan multi informasi.

Beberapa panel penunjuk seperti indikator kecepatan, indikator bahan bakar, indikator trip meter, indikator mesin dan indikator lampu serta sein yang dapat memberikan informasi dan mudah dibaca mengenai kondisi Honda Vario 125 ini saat digunakan.

Dengan DP Rp 1 Jutaan dan diskon 3x angsuran.

Honda Vario 150 sebagai pilihan skutik bagi anak muda yang menyukai desain ekslusif dan sporty kini hadir dengan pilihan warna dan stripe baru untuk varian sporty yaitu Sporty White Red dan Sporty Black Red.

• Komitmen Ciptakan Generasi Cari Aman, Astra Motor Edukasi Pelajar SMKN 9 Pontianak

Dilengkapi dengan fitur Starter ACG (sensasi menghidupkan mesin tanpa suara), Idling Stop (fitur otomatis matikan mesin lebih dari 3 detik dan mesin menyala saat tuas gas diputar), serta Combi Brake (pengereman lebih mudah dan nyaman). Dengan DP Rp. 1 Jutaan dan diskon 3x angsuran.

All New Honda BeAT varian CBS-ISS telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget dalam mendukung mobilitas tinggi pengendaranya.