Pemuda Muhammadiyah Kalbar Ajak Lestarikan Batik Khas Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG -

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat Ajie Kurniawan, S.Kep, Ners, DWCN mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya kaum milenial untuk melestarikan batik khas Ketapang.

Hal itu dikatakan Ajie saat mengunjungi tempat produksi Batik Yobyz di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat 8 Oktober 2021.

“Mengajak para rekan-rekan Pemuda Muhammadiyah untuk membantu mensyiarkan dan mensosialisasikan kerajinan batik ini sehingga bisa dipublish seluruh penjuru Kalimantan Barat,” Kata Ajie seusai mengunjungi Batik Yobyz di Ketapang.

Sementara itu Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pontianak Edi Satria S.Ag mengapresiasi usaha produksi Batik Yobyz yang dilakoni oleh Herlina yang merupakan warga asli Kabupaten Ketapang.

“Karena selama ini, yang kita tau Sambas merupakan ciri khas tenun lalu batik-batik inikan di Jawa ternyata di Kalimantan Barat ini ada juga yang melanjutkan usaha batik membawa juga motif yang sudah menjadi bagian leluhur motif keraton yang ada di Ketapang,” kata Edi yang ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan itu Edi juga mengajak masyarakat Kalimantan Barat menciptakan budaya how to make it bukan how to take it.

Selain itu ia juga mengajak untuk menjaga dan melestarikan budaya-budaya dengan cara menciptakan inovasi-inovasi baru.

“Untuk masyarakat Ketapang khususnya anak-anak muda belum berbatik Ketapang rasanya belum jadi pemuda maupun pemudi, belilah produk lokal dan cintailah produk lokal,” pungkasnya.

Sebagai informasi, masih banyak yang belum tahu, jika Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat memiliki motif batik khasnya sendiri.

Bahkan, selain dikenal yang terbaik se-Kalimantan, motif batik khas Ketapang juga memiliki puluhan corak yang didominasi oleh corak bunga yang terdapat di Kabupaten Ketapang.

Seorang pengusaha batik motif khas Ketapang Herlina mengatakan, motif batik khas Ketapang ini sudah ada sejak ratusan lalu. Motif batik ini berasal dari zaman Kerajaan Matan di Ketapang.

Yang mana pada saat itu gadis-gadis di Kerajaan yang baru saja merasakan fase haid tidak diperbolehkan keluar rumah selama 40 hari.

"Jadi mereka itu selama 40 hari di kamar sambil membatik. Mereka membuat corak batik dari bunga bunga yang tumbuh di sekitar area keraton," jelas Herlina saat ditemui di kediamannya. (*)

