PROMO MAKANAN Hari Ini 8 Oktober 2021, Menu McD KFC A&W Pizza Hut BreadTalk Dunkin Donuts Chatime

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo makanan dan minuman yang tersedia untuk kamu hari ini Jumat 8 Oktober 2021.

Terdapat bermacam-macam varian promo dan diskon menu makanan dan minuman yang bisa menjadi pilihan diantaranya mulai dari McDonald's, KFC, Pizza Hut, Dunkin Donuts, A&W, Texas Chicken, BreadTalk dan masih banyak lagi lainnya.

Tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kesempatan makan hemat dan nikmat dengan berbagai menu menggugah selera apalagi saat ini menjelang weekend.

Pastikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Inilah rangkuman sejumlah promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati di bulan Oktober 2021:

(Update Informasi Promo Hari Ini)

1. A&W

Weekend Deals

Waktu Weekend memang enaknya bareng Promo Weekend Deals!

⠀

Untuk akhir pekan ini, kamu bisa dapatkan harga spesial untuk 3 Ayam Aroma Chicken + 2 Rice + 1 Crispy Corn mulai dari 59.5ribu dan 6 Ayam Aroma Chicken + 1 Fish Sandwich mulai dari 106.5ribu lho!

⠀

Biar makin lengkap, ada Deal C untuk Fries A&W yang cuman mulai dari 18ribu aja. Yuk! Kasih tau teman dan keluarga kamu dan biar besok langsung gasss!

⠀

*S&K sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 08-10 Oktober 2021.

- Tunjukan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Berlaku untuk seluruh cabang kecuali store Bandara.⠀

- Berlaku untuk Golden Aroma danSpicy Aroma.⠀

- Potongan ayam tidak dapat dipilih.⠀

- Harga sebelum pajak.⠀

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.⠀

- Berlaku selama stock tersedia.⠀

- Take away akan dikenakan biaya tambahan.

